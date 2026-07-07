Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Flammen - Ursache unklar

Artern (ots)

Am Montag, gegen 12 Uhr, geriet eine Biomülltonne in der Sangerhäuser Straße in Brand. Das Feuer war durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und es entstand kein weiterer Schaden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz leiteten Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ein.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574365555 bei der Polizei in Artern zu melden.

Aktenzeichen: 0168505

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell