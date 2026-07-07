Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülleimer in Brand gesteckt

Dingelstädt (ots)

Am Montag, gegen 19 Uhr, zündeten in der Brandstraße bislang Unbekannte den Unrat in einem Mülleimer auf einem Schulgelände an. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Mülleimer ist durch den Brand unbrauchbar. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Verursachern.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574365100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0168996

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell