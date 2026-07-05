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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sondereinsatz

Obermehler (ots)

Seit Sonntagabend findet ein polizeilicher Einsatz statt, nachdem ein flüchtiger Tatverdächtiger in der Ortschaft lokalisiert wurde. Die Polizei bereitet sorgfältig weitere Maßnahmen vor. Weitere Informationen können aus polizeitaktischen Gründen zur Zeit nicht gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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