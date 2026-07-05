Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Sondereinsatz
Obermehler (ots)
Seit Sonntagabend findet ein polizeilicher Einsatz statt, nachdem ein flüchtiger Tatverdächtiger in der Ortschaft lokalisiert wurde. Die Polizei bereitet sorgfältig weitere Maßnahmen vor. Weitere Informationen können aus polizeitaktischen Gründen zur Zeit nicht gegeben werden.
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