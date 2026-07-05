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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzten Kradfahrer

Kyffhäuser / B85 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag, den 04.07.2026 gegen 14:40 Uhr, auf der B 85 zwischen Abzweig Kyffhäuser und der Gaststätte "Biker-Point". Der Fahrer einer Honda CBR 600 befuhr die B85 vom Abzweig Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Motorrad, auf Grund zu hoher Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an dem Motorrad und der Leitplanke kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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