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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitischmiererei

Eichsfel (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es in der Nacht am Sonntag, 05.07.2026. Gegen 01:30 Uhr beobachtete der Zeuge mehrere junge Täter an der Ohmberghalle in Worbis. Drei der unbekannten Täter hielten Wache, wobei einer mit dem Fahrrad das ausgewählte Objekt im Auge behielt. Der "Künstler" begab sich auf das, an der Ohmberghalle stehende Baugerüst und sprühte den Schriftzug "ACAB" in blauer Farbe auf die Gebäudewand. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. In der unmittelbaren Nähe konnte jedoch ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Dies dient nun als Spurenträger.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361 / 574367100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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