Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Enkeltrick mit anschließender Geldübergabe

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, 03.07.2026 erhielt die in Leinefelde lebende 75-jährige Geschädigte gegen 17:00 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Von einer unbekannten Telefonnummer wurde der Geschädigten vorgegaukelt, dass ihre Nichte im Krankenhaus liege und für eine Operation 32.000 Euro notwendig seinen. Die 75-jährige verabredet sich mit der unbekannten Person, die später in die Wohnung der Geschädigten kam. In einem Beutel übergab die 75-jährige 30.000 Euro. Kurz darauf verließ der Unbekannte mit der Beute die Wohnung. Die Geschädigte kann den unbekannten Täter wie folgt beschreiben: 175m bis 180m groß, schlanke Statur, 30 - 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Der Täter sprach lediglich russisch.

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