Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht versicherter E-Roller

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, 03.07.2026 fiel den Beamten der PI Eichsfeld in der Ortslage Heilbad Heiligenstadt, Richteberg gegen 11:30 Uhr ein Elektrokleinstfahrzeug auf, welches augenscheinlich nicht versichert war. Der 15-jährige Fahrer des E-Rollers wurde sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Verdacht bestätigte sich - für den E-Roller bestand kein Versicherungsschutz. Eine Anzeige gegen den Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt. Der 15-jährige wurde nach Beendigung der Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

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