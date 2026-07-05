Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an der Papierfabrik in Ilfeld durch Fußballfans angebracht

Nordhausen (ots)

Am 04.07.2026 gegen 23:00 Uhr bemerkte eine aufmerksame Bürgerin mehrere vermummte Personen, welche an der Papierfabrik in Ilfeld auf eine Wand Graffiti aufsprühten. Die Beamten der Polizei Nordhausen eilten sofort zum Tatort. Die Täter entfernten sich allerdings bereits vom Tatort. An der Wand der Fabrik wurde schließlich eine große blau-weiße Fahne mit UN (Ultras Nordhausen) festgestellt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960.

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