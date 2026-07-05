LPI-NDH: berauscht einen E-Scooter geführt

Nordhausen (ots) - In den Morgenstunden des 04.07.2026 wurde die Nordhäuser Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass abermals mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Schurzfell durch Diebe aufgebrochen wurden. In der Zeit zwischen dem 02.07. und 04.07. hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstüren mehrerer Gartenhäuser auf und suchten im Inneren der Häuser nach Wertgegenständen. Wer Hinweise zu den ...

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