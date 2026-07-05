Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauscht einen E-Scooter geführt
Nordhausen (ots)
Am 04.07.2026 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 22:45 Uhr am Kornmarkt einen E-Scooter, welcher durch einen 23 jährigen Mann geführt wurde. Bei der Kontrolle fielen die geröteten Bindehäute und erweiterten Pupillen auf. Es bestand somit der Verdacht auf Drogenkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich sodann, denn ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde schließlich dem Südharzklinikum zugeführt, in dem ihm eine Blutprobe entommen wurde.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell