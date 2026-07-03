Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand an Bahnstrecke - Polizei ermittelt

Ebeleben (ots)

Am Donnerstag rückten Kräfte der Feuerwehren aus mehreren Ortschaften und die Polizei in die Thomas-Müntzer-Siedlung aus, da es zu einem Vegetationsbrand kam. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Bahnstrecke. Es waren etwa 40 Quadratmeter Fläche von dem Brand betroffen. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch die Arbeiten der Feuerwehrkameraden erfolgreich verhindert werden.

Wie es zu dem Brand kam wird durch die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Poliozei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0165730

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