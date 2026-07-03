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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren frontal miteinander - Jugendlicher verletzt sich

Heldrungen (ots)

In der Bahnhofstraße begegneten sich am Donnerstagabend zwei Fahrradfahrer im Alter von 29 und 14 Jahren auf einem Radweg. Im Kurvenbereich, welcher durch eine dichte Hecke schwer einzusehen war, kollidierten beide miteinander. Hierbei wurde der Jüngere verletzt und in einem Klinikum behandelt. Der 29-jährige erlitt Verletzungen, die nicht behandlungsbedürftig waren. Vermutlich fuhr einer der Radfahrer den Kurvenbereich zu eng, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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