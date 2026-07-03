Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - Auto landet auf dem Feld

Oberdorla (ots)

Am Donnerstag ereignetes ich auf der Landstraße 1016, zwischen Mühlhausen und Oberdorla, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach kam der 18-jährige Fahrzeugführer am Ende einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter in einem Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurde zwei jugendliche Mitfahrerinnen leicht verletzt. An der Unfallstelle kamen Rettungskräfte und Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Das Fahrzeug, ein Saab, wurde abgeschleppt. An der Unfallstelle kam es etwa für eine Dreiviertelstunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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