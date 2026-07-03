Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu tief ins Glas geschaut - Volltrunkener verunfallt in Werkstatt

Mackenrode (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Auto das Gelände einer Autowerkstatt und stieß mit Teilen des Gebäudes sowie einem darin in Reparatur befindlichen Pkw innerhalb der Werkstatt zusammen. Weiterhin wurde bekannt, dass der Mann zuvor bereits mit mehreren Leitpfosten kollidiert war und pflichtwidrig die entsprechenden Unfallstellen verlassen hatte. In Gänze verursachte der 73-Jährige, der mit bei einem Vortestverfahren annähernd drei Promille erreichte, bei den Unfällen einen Sachschaden von mehr als zehntausend Euro.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

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