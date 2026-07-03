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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Warum liegt hier eigentlich Getreide - Planken halten Druck der Frucht nicht stand

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich der Fahrer eines Fahrzeuggespannes bei der Nordhäuser Polizei um mitzuteilen, dass er auf der Fahrt von einem Feld bei Buchholz bis zur Agrargenossenschaft im Kommunikationsweg quer durch die Stadt Getreide verteilt hat. Kurz vor dem Zielort hielt die Planke des Anhängers nicht mehr stand und etwa 1,5 Tonnen der geernteten Frucht kamen auf der Straße zum Liegen.

Durch das leichte Rieseln des Getreides innerhalb der Stadt Nordhausen gab es keine Verkehrsbeeinträchtigungen. Die geballte Anhäufung neben dem Fahrzeug, als die Beplankung nachgab, hatten ebenso keinen nennenswerten Einfluss auf den Straßenverkehr. Durch die verantwortlichen wurde die Fahrbahn zeitnah wieder gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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