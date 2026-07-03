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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Presseaufruf: PKW angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht!

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (ots)

Am Donnerstag Vormittag im Zeitraum von 09:30 bis 10:45 Uhr ereignete sich in Bad Frankenhausen in der Zinkestraße eine Unfallflucht.

Ein unbekannter roter PKW hat beim Einparken einen an der rechten Fahrbahnseite abgeparkten weißen Hyundai i30 an der vorderen linken Fahrzeugkante beschädigt. Die Spurenlage deutet daraufhin, dass der Verursacher beim Ein- oder Ausparkvorgang mit seinem Fahrzeug an diesem ordnungsgemäß abgestellten weißen PKW hängen geblieben ist. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich im Bereich Kotflügel, Scheinwerfer und Stoßstange beschädigt. Gut sichtbar ist der rote Fremdlack, welcher zweifelsfrei vom Verursacher PKW stammt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 5.000EUR.

In diesem Zusammenhang Bittet die Polizei die örtliche Bevölkerung von Bad Frankenhausen um ihre Mithilfe. Wer hat am Donnerstag zwischen 09:30 bis 10:45 Uhr in Bad Frankenhausen einen roten PKW festgestellt, welcher im Bereich des Angers / der Sparkassenfiliale einen weißen PKW beschädigt hat. Auch steht es dem Verursacher frei sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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