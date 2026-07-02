Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Hoher Sachschaden entstanden

Worbis (ots)

Am Obertor kam es am Donnerstag gegen Mittag zu einem Brand in einer Wohnung. Die Mitteilung über den aufsteigenden Rauch aus einer Dachgeschosswohnung ging zunächst bei der Rettungsleitstelle ein, welche schnellstmöglich die Kameraden der Feuerwehr entsandte, um weiteren Schaden an dem Gebäude abzuwenden.

Vor Ort konnte zunächst geklärt werden, dass sich in der Wohnung keine Personen befanden. Das Feuer wurde schnell durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht, ohne dass die Gebäudesubtanz durch die Flammen weiter erheblich beeinträchtigt wurde. Dennoch entstand ersten Schätzungen zufolge eines Sachschadens von mehr als zweihunderttausend Euro.

Zur Brandursache liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. In den Folgetagen werden Ermittler den Brandort untersuchen und so die mögliche Ursache klären.

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