Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Buttersäureattacke in Mehrfamilienhaus - Unbekannte tränken Fußmatte mit Säure
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Derzeit Unbekannte haben vermutlich am frühen Donnerstagmorgen in der Albert-Schweitzer-Straße in einem Mehrfamilienhaus mit Buttersäure hantiert. Derzeit ist bekannt, dass die stark riechende und gesundheitsgefährdende Flüssigkeit auf einer Fußmatte aufgebracht wurde. Anwohner bemerkten gegen 6.30 Uhr den Gestank und informierten die Rettungsleitstelle.
Vor Ort wurden zunächst die Anwohner evakuiert, ehe die Kameraden der Feuerwehr die Fußmatte entfernten und das Treppenhaus ausgiebig lüfteten. Das Corpus Delicti wurde sichergestellt, um Hinweise auf den Täter der Sachbeschädigung und Körperverletzung zu erlangen. Bei dem Vorkommnis wurde eine Person verletzt. Sie klagte über Übelkeit und musste aufgrund der Luftverunreinigung durch die Buttersäure erbrechen.
Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.
Aktenzeichen: 0164988
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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