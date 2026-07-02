PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buttersäureattacke in Mehrfamilienhaus - Unbekannte tränken Fußmatte mit Säure

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit Unbekannte haben vermutlich am frühen Donnerstagmorgen in der Albert-Schweitzer-Straße in einem Mehrfamilienhaus mit Buttersäure hantiert. Derzeit ist bekannt, dass die stark riechende und gesundheitsgefährdende Flüssigkeit auf einer Fußmatte aufgebracht wurde. Anwohner bemerkten gegen 6.30 Uhr den Gestank und informierten die Rettungsleitstelle.

Vor Ort wurden zunächst die Anwohner evakuiert, ehe die Kameraden der Feuerwehr die Fußmatte entfernten und das Treppenhaus ausgiebig lüfteten. Das Corpus Delicti wurde sichergestellt, um Hinweise auf den Täter der Sachbeschädigung und Körperverletzung zu erlangen. Bei dem Vorkommnis wurde eine Person verletzt. Sie klagte über Übelkeit und musste aufgrund der Luftverunreinigung durch die Buttersäure erbrechen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0164988

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 18:03

    LPI-NDH: Fahrradfahrerin erheblich alkoholisiert - Absolute Fahruntüchtigkeit erreicht

    Nordhausen (ots) - Am Mittwochabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Erfurter Straße eine 36-jährige fahrender weise mit einem Mountainbike fest. Den Polizisten ist dabei nicht entgangen, dass die Fahrradfahrerin eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Folgerichtig überprüften sie die Fahrtüchtigkeit der Frau. Ein Atemalkoholtest ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 18:00

    LPI-NDH: Bänke mit Messern verunstaltet - Jugendliche Täter ermittelt

    Leinefelde (ots) - In der Birkunger Straße verunstalteten am Mittwochabend mehrere Jugendliche Sitzgelegenheiten mit Messern. Hierdurch entstanden Sachschäden an den Bänken. Mitarbeiter einer Gesellschaft des öffentlichen Nahverkehrs beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Diese kam zum Einsatz und konnte nach ersten Ermittlungen im Rahmen der ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 17:59

    LPI-NDH: Dieb erbeutet Kleidungsstücke - Festivalbesucher bestohlen

    Obermehler (ots) - In nördlichen Unstrut-Hainich-Kreis treffen sich am kommenden Wochenende Enthusiasten eines bayrischen Automobilherstellers. Bereits dieser Tage verweilen die ersten Gäste in Zelten auf dem Festgelände. Ihr Hab und Gut verstauen sie praktischerweise in den Behausungen, was scheinbar Begehrlichkeiten weckt. Vermutlich betrat eine derzeit unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren