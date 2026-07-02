Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bänke mit Messern verunstaltet - Jugendliche Täter ermittelt

Leinefelde (ots)

In der Birkunger Straße verunstalteten am Mittwochabend mehrere Jugendliche Sitzgelegenheiten mit Messern. Hierdurch entstanden Sachschäden an den Bänken. Mitarbeiter einer Gesellschaft des öffentlichen Nahverkehrs beobachteten die Tat und informierten die Polizei.

Diese kam zum Einsatz und konnte nach ersten Ermittlungen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mehrere Täter feststellen. Sie wurden als Beschuldigte im Strafverfahren belehrt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Von der Tat wurden Videoaufzeichnungen gesichert, welche im anstehenden Ermittlungsverfahren ausgewertet werden müssen.

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