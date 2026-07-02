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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb erbeutet Kleidungsstücke - Festivalbesucher bestohlen

Obermehler (ots)

In nördlichen Unstrut-Hainich-Kreis treffen sich am kommenden Wochenende Enthusiasten eines bayrischen Automobilherstellers. Bereits dieser Tage verweilen die ersten Gäste in Zelten auf dem Festgelände. Ihr Hab und Gut verstauen sie praktischerweise in den Behausungen, was scheinbar Begehrlichkeiten weckt. Vermutlich betrat eine derzeit unbekannte Person widerrechtlich das Festgelände und baldowerte Zelte aus. An einem wurde der Täter fündig und entwendete zweit Trainingstaschen mit Oberbekleidung, welche einem Mann und einer Frau gehörten. Was das Ansinnen der Tat war - sich Männer- und Frauenbekleidung anzueignen - ist nur dem Unbekannten bewusst.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen gegen den unbekannten Täter ein. Dieser soll nach übereinstimmenden Zeugenaussagen einen roten Kapuzenpullover sowie längere Haare getragen haben.

Hinweise zu der Tat und den rot-gekleideten Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0164843

Hinweis: Die Polizei rät dazu Wertgegenstände während Festivals möglichst nicht in Zelten zurückzulassen und Sicherungsvorrichtungen - wie Vorhängeschlösser - an den Reißverschlüssen zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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