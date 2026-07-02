Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbotene Parolen in Kleingartenanlage - Täter ermittelt

Sondershausen (ots)

In der Kleingartenanlage Zum Mäusetal meldeten Personen am Donnerstagnachmittag, dass ein Mann in der zurückliegenden Zeit wiederholt und lautstark Parolen aus der NS-Zeit skandieren, weshalb sie folgerichtig die Polizei über die Feststellungen informierten. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und stellten den vormals krakeelenden Mann fest.

Dieser stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Vortestverfahren bestätigten den Verdacht. Der Täter konsumierte neben Cannabis zudem auch alkoholische Getränkte, sodass der Promillewert 0,86 erreichte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizeibeamten, aufgrund des Anfangsverdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, eingeleitet.

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