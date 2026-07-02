Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Einbrecher scheitern an Fenster

Niederorschel (ots)

Am Donnerstagvormittag informierten Mitarbeiter die Polizei über den versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße Aue. Derzeit unbekannte hebelten vermutlich in der zurückliegenden Nacht an einem Fenster mit einem unbekannten Tatmittel, ohne dieses zu öffnen. an der Fensterlaibung entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls im Versuch ein. Hinwiese zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0165233

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