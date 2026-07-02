Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nutzt günstige Gelegenheit für Handtaschendiebstahl - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahl

Kirchohmfeld (ots)

In einer Burg in Kirchohmfeld nutzte am Mittwochabend ein männlicher Täter die günstige Gelegenheit einer offenstehenden Tür um in ein Zimmer einzudringen. Dort suchte er vermutlich gezielt nach Wertsachen und stieß auf eine Handtasche, aus der er mehrere hundert Euro Bargeld entnahm und versuchte zu flüchten. Hierbei stellte ihm sich einer Person in den Weg. Um in dem Besitz des Beutegutes zu bleiben setzte der Täter zur Wehr du stieß eine Frau.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufnahmen gesichert werden, die zur Identifizierung des Täters dienen können. Das Ergebnis der Auswertung bleibt abzuwarten.

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