PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien - Unbekannte beschädigen Sitzgruppe

Ellrich (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen im Ellricher Stadtwald eine Sitzgruppe fest, auf der insgesamt drei Hakenkreuze aufgebracht waren. Die Täter nutzten hierzu vermutlich einen schwarzen uns silbernen Stift mit einer Breite von etwa 15 mm. Die verfassungswidrigen Symbole hatten Maße von 500 mm x 500 mm bis hinzu 120 mm x 120 mm.

Beamte der Nordhäuser Polizei leiteten Ermittlungen ein, welche der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen übernehmen wird. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0165466

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 16:07

    LPI-NDH: E-Rollerfahrer wird Verkehrsunfall verletzt - Polizei nimmt Ermittlungen auf

    Nordhausen (ots) - In der Halleschen Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Elektrokleinstfahrzeug. Der 67-jährige E-Rollerfahrer befuhr einen gesperrten Baustellenbereich und wollte von dort aus auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren. Von diesem Parkplatz kam ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem PKW. In der ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:51

    LPI-NDH: Auto kollidiert mit Radfahrerin - Frau unter Fahrzeug eingeklemmt

    Artern (ots) - Am Mittag kam es in der Heinrich-Hoffmann-von-Fallerleben-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie befand sich mit ihrem Zweirad auf der Höhe einer 71-jährigen Autofahrerin, die gerade aus einer Parklücke ausparkte. Dabei übersah die Unfallverursacherin das Fahrrad und kollidierte mit diesem. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren