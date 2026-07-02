Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien - Unbekannte beschädigen Sitzgruppe

Ellrich (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen im Ellricher Stadtwald eine Sitzgruppe fest, auf der insgesamt drei Hakenkreuze aufgebracht waren. Die Täter nutzten hierzu vermutlich einen schwarzen uns silbernen Stift mit einer Breite von etwa 15 mm. Die verfassungswidrigen Symbole hatten Maße von 500 mm x 500 mm bis hinzu 120 mm x 120 mm.

Beamte der Nordhäuser Polizei leiteten Ermittlungen ein, welche der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen übernehmen wird. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0165466

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