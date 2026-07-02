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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen - Wo ist Aleandro H.?

Mühlhausen (ots)

Seit Sonntag fahndete die Mühlhäuser Polizei nach Aleandro H., welcher nach dem Besuch bei einem Freund am Sonntag nicht nach Hause zurückkherte.

Am Montagabend kehrte der 15-Jährige an seine Wohnanschrift zurück, weshalb die Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten eingestellt werden konnten. Aleandro ist demzufolge wohl auf.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bedankt sich bei allen Hinweisgebern und den Medienvertretern für die Hinweise und die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

Anm.: Medienvertreter werden gebeten, die Bildnisse des Vermissten aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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