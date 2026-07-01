Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Rollerfahrer wird Verkehrsunfall verletzt - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Elektrokleinstfahrzeug. Der 67-jährige E-Rollerfahrer befuhr einen gesperrten Baustellenbereich und wollte von dort aus auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren. Von diesem Parkplatz kam ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem PKW. In der weiteren Folge kollidierte der E-Rollerfahrer mit dem Fahrzeug und verletzte sich bei dem folgenden Sturz leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Auto ist Sachschaden entstanden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

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