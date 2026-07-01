Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen - Wo ist Aleandro Armin Gustav Hartwig?

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Mühlhausen (ots)

Seit Sonntag, den 28. Juni, wird Aleandro Armin Gustav Hartwig in Mühlhausen vermisst. Der 15-Jährige wollte mit der Zustimmung eines Elternteils das vergangene Wochenende bei einem Freund übernachten. Seit dem Sonntag ist er unbekannten Aufenthalts.

Aleandro Armin Gustav Hartwig wird wie folgt beschrieben:

- ca. 165 cm groß - schlanke Gestalt - blonde Haare - graues T-Shirt des Labels "ellesse" - kurze rote Sporthose - weißen NIKE Sneaker.

Wer hat den Jugendlichen seit Sonntag gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0161306

Anm.: Medienvertretern wird zur Darstellung der Bildnisse des Vermissten die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

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