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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen - Wo ist Aleandro Armin Gustav Hartwig?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen - Wo ist Aleandro Armin Gustav Hartwig?
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Mühlhausen (ots)

Seit Sonntag, den 28. Juni, wird Aleandro Armin Gustav Hartwig in Mühlhausen vermisst. Der 15-Jährige wollte mit der Zustimmung eines Elternteils das vergangene Wochenende bei einem Freund übernachten. Seit dem Sonntag ist er unbekannten Aufenthalts.

Aleandro Armin Gustav Hartwig wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 165 cm groß
   - schlanke Gestalt
   - blonde Haare
   - graues T-Shirt des Labels "ellesse"
   - kurze rote Sporthose
   - weißen NIKE Sneaker.

Wer hat den Jugendlichen seit Sonntag gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0161306

Anm.: Medienvertretern wird zur Darstellung der Bildnisse des Vermissten die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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