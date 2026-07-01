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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heuballen angezündet - Unbekannte entfachen an zwei Stellen Brände

Mühlhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand zwischen Lengenfeld und Hollenbach gerufen. Hier brannten zwölf Heuballen auf einem Wirtschaftsweg. Insgesamt wurde ein Sachsachen von 600 Euro aufgenommen. Wenig später brannte es erneut in unmittelbarer Nähe. Diesmal auf einem Wirtschaftsweg zwischen Lengefeld und Sambach. An dieser Stelle wurde an vier Heuballen gezündelt. Beide Brände konnten durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Wer hat in der Nähe der Brandorte zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr verdächtige Aktivitäten beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0163798

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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