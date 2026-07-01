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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall zwischen LKW und Fußgängerin

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, kam es in der August-Bebel-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lastkraftwagen. Ein 50-jähriger Mann fuhr mit dem LKW und einem Einweiser rückwärts. Trotz akustischem Warnsignal im rückwärtigen Bereich, betrat eine 80-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Anschließend kam es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und ermitteln wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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