Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenmarkt - Mehrere Täter erbeuten Motorgeräte

Uder (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Gartenmarkt in der Straße der Einheit zu einem Einbruch. Gegen 1.10 Uhr informierte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter die Polizei darüber, dass eine Scheibe des Marktes eingeschlagen wurde und Personen in das Gebäudeinnere gelangten. Nach der Auswertung von vorliegenden Kameraaufnahmen kann davon ausgegangen werden, dass es sich mehrere Täter handelte. Durch die derzeit Unbekannten wurden zahlreiche hochwertige Gartenwerkzeuge sowie Motorgeräte entwendet. Bei diesem Fluchtfahrzeug, mit dem das hochwertige Beutegut transportiert wurde, handelte es sich um einen Transporter. Der Einbruch dauerte nur sehr kurze Zeit. Anschließend verließen die unbekannten Täter den Tatort in unbekannte Richtung mit der Beute im Wert von mehr als zehntausend Euro.

Wer den Einbruch in der vergangenen Nacht wahrgenommen hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0161280

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