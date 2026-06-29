PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenmarkt - Mehrere Täter erbeuten Motorgeräte

Uder (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Gartenmarkt in der Straße der Einheit zu einem Einbruch. Gegen 1.10 Uhr informierte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter die Polizei darüber, dass eine Scheibe des Marktes eingeschlagen wurde und Personen in das Gebäudeinnere gelangten. Nach der Auswertung von vorliegenden Kameraaufnahmen kann davon ausgegangen werden, dass es sich mehrere Täter handelte. Durch die derzeit Unbekannten wurden zahlreiche hochwertige Gartenwerkzeuge sowie Motorgeräte entwendet. Bei diesem Fluchtfahrzeug, mit dem das hochwertige Beutegut transportiert wurde, handelte es sich um einen Transporter. Der Einbruch dauerte nur sehr kurze Zeit. Anschließend verließen die unbekannten Täter den Tatort in unbekannte Richtung mit der Beute im Wert von mehr als zehntausend Euro.

Wer den Einbruch in der vergangenen Nacht wahrgenommen hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0161280

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 16:22

    LPI-NDH: Wasserpumpe aus Unstrut entwendet - Polizei ermittelt

    Ammern (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 12 Uhr eine Wasserpumpe aus der Unstrut in der Schwabenstraße entwendet. Das Gerät diente der Versorgung der Sportanlage und war mit einer Kette im Fluss gesichert. Diese wurde mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das ca. 2000 Euro Beutegut entwendet. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen an der genannten ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 16:21

    LPI-NDH: Heiligenstadt

    Diebstahl aus Spind im Vitalpark - Polizei warnt vor Langfingern (ots) - Im Rahmen der jüngst stattgefundenen Diebstähle aus einem Kleiderspinden warnt die Polizei davor, dass sich unbekannte Täter in Schwimm-, und Freibädern auf Beutezug begeben. Vermehrt kommt es zu Diebstählen von Brieftaschen, Handys und sonstigen Wertgegenständen, welche von Badegästen in Schließfächern eingeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren