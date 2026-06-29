PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserpumpe aus Unstrut entwendet - Polizei ermittelt

Ammern (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 12 Uhr eine Wasserpumpe aus der Unstrut in der Schwabenstraße entwendet. Das Gerät diente der Versorgung der Sportanlage und war mit einer Kette im Fluss gesichert. Diese wurde mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das ca. 2000 Euro Beutegut entwendet. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen an der genannten Wasserentnahmestelle an der Unstrut gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden Aktenzeichen 0160997

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 16:21

    LPI-NDH: Heiligenstadt

    Diebstahl aus Spind im Vitalpark - Polizei warnt vor Langfingern (ots) - Im Rahmen der jüngst stattgefundenen Diebstähle aus einem Kleiderspinden warnt die Polizei davor, dass sich unbekannte Täter in Schwimm-, und Freibädern auf Beutezug begeben. Vermehrt kommt es zu Diebstählen von Brieftaschen, Handys und sonstigen Wertgegenständen, welche von Badegästen in Schließfächern eingeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:20

    LPI-NDH: Wer kann Hinweise zu Einbrechern geben?

    Heiligenstadt (ots) - Vom 12. Juni 15.00 Uhr bis zum 14. Juni 18.15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wolfstraße ein und durchwühlten dort mehrere Räume. Sie gelangten durch ein Kellerfenster in das zu dieser Zeit leere Haus. Bei der Suche nach Beutegut wurde erheblicher Schaden angerichtet. Zurzeit gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass etwas entwendet wurde. Wer hat im genannten Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren