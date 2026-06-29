Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserpumpe aus Unstrut entwendet - Polizei ermittelt

Ammern (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 12 Uhr eine Wasserpumpe aus der Unstrut in der Schwabenstraße entwendet. Das Gerät diente der Versorgung der Sportanlage und war mit einer Kette im Fluss gesichert. Diese wurde mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das ca. 2000 Euro Beutegut entwendet. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen an der genannten Wasserentnahmestelle an der Unstrut gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden Aktenzeichen 0160997

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