Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Feuerwehreinsatz durch Unachtsamkeit ausgelöst - Schlimmeres konnte verhindert werden
Nordhausen (ots)
Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem vermeintlichen Brand in die Straße Auf dem Sand gerufen. Ein Anwohner meldete am frühen Nachmittag eine unklare Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die eingetroffenen Kameraden der Feuerwehr konnten vor Ort jedoch kein offenes Feuer feststellen. Vielmehr wurde die Rauchentwicklung durch eine Plastikschale in einer heißen Pfanne ausgelöst. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.
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