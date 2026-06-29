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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kann Hinweise zu Einbrechern geben?

Heiligenstadt (ots)

Vom 12. Juni 15.00 Uhr bis zum 14. Juni 18.15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wolfstraße ein und durchwühlten dort mehrere Räume. Sie gelangten durch ein Kellerfenster in das zu dieser Zeit leere Haus. Bei der Suche nach Beutegut wurde erheblicher Schaden angerichtet. Zurzeit gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass etwas entwendet wurde. Wer hat im genannten Zeitraum in der Wolfstraße verdächtige Aktivitäten beobachten können und kann sachdienliche Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Leinefelde unter 0361/7436 7083 entgegen.

Aktenzeichen 0147716

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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