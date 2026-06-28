Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbemerkt entkommen und glücklich wieder vereint!

Bad Langensalza (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es für die Polizeibeamten in Bad Langensalza in den frühen Morgenstunden des 27.06.2026. Ein Pärchen, welches sich auf dem Weg zum Flughafen befand, hatte in der Friedrich-Hahn-Straße in Bad Langensalza ein Kleinkind aufgegriffen, welches allein auf der Straße unterwegs war. Das Kind war nur leicht bekleidet und trug eine Windel. Nachdem die Polizeistation Bad Langensalza informiert wurde, nahm das Paar den Knirps in Obhut und brachte ihn zur Dienststelle. Die Beamten der Polizeistation nahmen das Kind entgegen und das Paar machte sich auf den Weg in den Urlaub. Kurze Zeit später ging bei der Landeseinsatzzentrale ein Notruf ein, in dem ein 3-jähriger Junge als vermisst gemeldet wurde. Die Mutter gab an, den Sohn bereits in der ganzen Wohnung und im Haus gesucht zu haben und er auch auf der Straße nicht aufzufinden sei. Schnell war den Beamten klar, dass die beiden Sachverhalte im Zusammenhang stehen. Die Mutter wurde gebeten sich zur Polizeistation zu begeben. Als sie dort ankam, lief der 3-jährige unter jubelnden "Mama" Rufen auf die Frau zu. Sein Ausflug hat somit ein glückliches Ende genommen und die Familie war wieder glücklich vereint. Danke an das aufmerksame Pärchen und einen hoffentlich erholsamen Urlaub wünscht die Polizei aus dem Unstrut-Hainich-Kreis!

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