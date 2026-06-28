Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf dem EDEKA Parkplatz

Sondershausen (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf dem EDEKA Parkplatz in der Frankenhäuser Straße von Sondershausen ein Verkehrsunfall. Beim Befahren des Parkplatzes streifte ein VW Phaeton mit UH Kennzeichen einen ordnungsgemäß abgeparkten Firmenwagen. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden an der hinteren Stoßstange des Kleintransporters. Der unbekannte VW Fahrer verließ daraufhin, ohne seine Pflichtangaben zu hinterlassen, die Unfallstelle.

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem besagten VW Phaeton bzw. konkret zum Fahrer dieses Fahrzeuges machen kann, der kann diese Hinweise der Polizei unter der Nummer

0361 5743 65023 mitteilen.

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