PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf dem EDEKA Parkplatz

Sondershausen (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf dem EDEKA Parkplatz in der Frankenhäuser Straße von Sondershausen ein Verkehrsunfall. Beim Befahren des Parkplatzes streifte ein VW Phaeton mit UH Kennzeichen einen ordnungsgemäß abgeparkten Firmenwagen. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden an der hinteren Stoßstange des Kleintransporters. Der unbekannte VW Fahrer verließ daraufhin, ohne seine Pflichtangaben zu hinterlassen, die Unfallstelle.

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem besagten VW Phaeton bzw. konkret zum Fahrer dieses Fahrzeuges machen kann, der kann diese Hinweise der Polizei unter der Nummer

0361 5743 65023 mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 11:29

    LPI-NDH: Aufmerksamer Bürger stellt jugendliche Sprayer

    Leinefelde-Worbis (ots) - Am Samstag, dem 27.06.2026, in den späten Abendstunden bewies ein aufmerksamer Bürger in der Braustraße in Leinefelde-Worbis genau das richtige Gespür. Als zwei Jugendliche damit beschäftigt waren, eine Sperrvorrichtung zu bemalen, ließ der Zeuge die Sache nicht einfach durchgehen und hielt die beiden Nachwuchskünstler kurzerhand fest. Die hinzugerufenen Beamten der örtlichen ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:26

    LPI-NDH: Eigentümer gesucht!

    Artern (ots) - Am 28. Juni 2026 wurde der Polizeistation in Artern der Fund eines E-Bikes im Stadtgebiet gemeldet. Hierbei handelt es sich um ein Fahrrad der Marke CUBE. Es erfolgte die polizeiliche Sicherstellung. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Artern zu melden, wenn sie das Fahrrad als ihr Eigentum erkennen oder sachdienliche Angaben zur Sache selbst machen können. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren