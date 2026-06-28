PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksamer Bürger stellt jugendliche Sprayer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2026, in den späten Abendstunden bewies ein aufmerksamer Bürger in der Braustraße in Leinefelde-Worbis genau das richtige Gespür. Als zwei Jugendliche damit beschäftigt waren, eine Sperrvorrichtung zu bemalen, ließ der Zeuge die Sache nicht einfach durchgehen und hielt die beiden Nachwuchskünstler kurzerhand fest.

Die hinzugerufenen Beamten der örtlichen Polizeidienststelle stellten die Identität der beiden Minderjährigen fest und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten. Eine Anzeige wurde erstattet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Bürger für sein couragiertes Eingreifen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 11:26

    LPI-NDH: Eigentümer gesucht!

    Artern (ots) - Am 28. Juni 2026 wurde der Polizeistation in Artern der Fund eines E-Bikes im Stadtgebiet gemeldet. Hierbei handelt es sich um ein Fahrrad der Marke CUBE. Es erfolgte die polizeiliche Sicherstellung. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Artern zu melden, wenn sie das Fahrrad als ihr Eigentum erkennen oder sachdienliche Angaben zur Sache selbst machen können. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:18

    LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Samstag, dem 27.06.2026, gegen 10:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld durch einen Zeugen ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise in der Nordhäuser Straße gemeldet. Der Fahrzeugführer soll dabei die komplette Straßenbreite in Anspruch genommen haben. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:11

    LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Samstag, dem 27.06.2026, gegen 09:30 Uhr kam es in der Liebermannstraße in Heilbad Heiligenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem PKW. Der Fahrradfahrer befuhr den Fußweg der Liebermannstraße in Fahrtrichtung Nordhäuser Straße. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges kam es zur Kollision mit einem PKW, der sich in gleicher Fahrichtung befand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren