Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksamer Bürger stellt jugendliche Sprayer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2026, in den späten Abendstunden bewies ein aufmerksamer Bürger in der Braustraße in Leinefelde-Worbis genau das richtige Gespür. Als zwei Jugendliche damit beschäftigt waren, eine Sperrvorrichtung zu bemalen, ließ der Zeuge die Sache nicht einfach durchgehen und hielt die beiden Nachwuchskünstler kurzerhand fest.

Die hinzugerufenen Beamten der örtlichen Polizeidienststelle stellten die Identität der beiden Minderjährigen fest und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten. Eine Anzeige wurde erstattet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Bürger für sein couragiertes Eingreifen.

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