Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eigentümer gesucht!
Artern (ots)
Am 28. Juni 2026 wurde der Polizeistation in Artern der Fund eines E-Bikes im Stadtgebiet gemeldet. Hierbei handelt es sich um ein Fahrrad der Marke CUBE. Es erfolgte die polizeiliche Sicherstellung. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Artern zu melden, wenn sie das Fahrrad als ihr Eigentum erkennen oder sachdienliche Angaben zur Sache selbst machen können.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
Polizeistation Artern
Telefin: 0361 574365555
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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