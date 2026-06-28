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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2026, gegen 10:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld durch einen Zeugen ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise in der Nordhäuser Straße gemeldet. Der Fahrzeugführer soll dabei die komplette Straßenbreite in Anspruch genommen haben.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkohlwert von 2,51 Promille festgestellt. Zudem war der Betroffene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutnentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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