Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2026, gegen 09:30 Uhr kam es in der Liebermannstraße in Heilbad Heiligenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem PKW.

Der Fahrradfahrer befuhr den Fußweg der Liebermannstraße in Fahrtrichtung Nordhäuser Straße. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges kam es zur Kollision mit einem PKW, der sich in gleicher Fahrichtung befand. Dabei wurde der 15-jährige leicht verletzt.

Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein.

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