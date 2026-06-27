Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz in Uder
Uder (ots)
Am heutigen Samstag, dem 27.06.2026, kam es in den Morgenstunden in Uder zu einem Polizeieinsatz, bei dem neben den örtlichen Einsatzkräften auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes hinzugezogen wurden. Die Situation konnte im Verlauf des Einsatzes unter Kontrolle gebracht und abschließend geklärt werden.
Zu weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der andauernden Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.
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