Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Volltrunken mit dem Rad durch die Nacht
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am Freitagabend gegen 23:15 Uhr eine Verkehrskontrolle An der Bleiche in Nordhausen mit einem Fahrradfahrer durch. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit staunten die Beamten nicht schlecht. Der abgegebene Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Südharzkrankenhaus. Gegen den 34-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
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