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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken mit dem Rad durch die Nacht

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am Freitagabend gegen 23:15 Uhr eine Verkehrskontrolle An der Bleiche in Nordhausen mit einem Fahrradfahrer durch. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit staunten die Beamten nicht schlecht. Der abgegebene Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Südharzkrankenhaus. Gegen den 34-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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