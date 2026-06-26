Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einschuss in Fester - Sekretariat beschossen

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Bad Langensalza (ots)

Am Freitag wurde die Langensalzaer Polizei über ein Geschehnis, welches vermutlich in der zurückliegenden Nacht stattgefunden hat, informiert. Berechtigte des Gymnasiums am Schulplatz schilderten, dass an einem Fenster im Sekretariat ein Einschussloch festgestellt wurde. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde ein Projektil, welches in einer Wand steckte, aufgefunden und sichergestellt. Zu den Ursachenforschungen kamen Polizisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, welche durch die sachkundigen Beamten bei den Ermittlungen mit der Expertise dazu beitragen wird, die Tat aufzuklären. Gegenwärtig konnten die Rückschlüsse gefolgert werden, dass es sich bei der genutzten Waffe um einen Vorderlader gehandelt haben könnte.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 26156875

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