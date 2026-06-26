Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe in Sporthotel - Computertechnik entwendet
Schlotheim (ots)
Im örtlichen Sporthotel wurde am Donnerstag ein Diebstahl durch den Geschäftsführer festgestellt. In der Zeit von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 17.15 Uhr betraten derzeit unbekannte widerrechtlich die Räumlichkeiten des Sporthotels. Wie durch den Verantwortlichen bekanntgegeben wurde, entwendeten die Täter Computertechnik im Wert von mehreren hundert Euro.
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0159034
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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