Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen an LKW trotzt der Hitze auf dem Asphalt nicht - Einsatz in Dorfstraße

Kutzleben (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein Lastkraftwagen die Dorfstraße in Kutzleben, als der Fahrer bemerkte, dass einer seiner Reifen - vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse - Feuer fing. Der Fahrer stellte das Fahrzeug ab und Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um das Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug zu verhindern, was auch gelang. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Gegen 17.30 Uhr war die Einsatzstelle vollständig beräumt, sodass der Verkehr wieder fließen konnte.

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