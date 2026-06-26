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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hitzige Fahrmanöver führen zu Unfall - Kleinkraftradfahrer verletzt sich nach Aufprall

Wüstheuterode (ots)

Bei der Kirche kam es am Donnerstag gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der nach Angaben der Beteiligten bereits eine Vorgeschichte hatte. Zunächst befuhr eine Autofahrerin hinter einem 18-jährigen Mopedfahrer und einem weiteren Zweiradfahrer die genannte Straße. Ihr missfiel vermutlich den ersten Angaben nach vor Ort der Fahrstil der Mopedfahrer, sodass die 30-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zum Überholen ansetzte, um sich so vor die Krafträder zu setzen. Hier bremste die Fahrerin des Opel die Mopedfahrer mehrfach aus, wobei es beim letzten Ausbremsen zum Auffahrunfall kam. Ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und untersuchen nun die Geschehnisse genau.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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