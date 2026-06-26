Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro in der Barfüßerstraße beschmiert - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 00.11 Uhr bis 17.40 Uhr brachten derzeit Unbekannt an einem Wahlkreisbüro in der Barfüßerstraße den Schriftzug "smash fascism" auf. Die Schrift wurde in der Größe 18cm mal 10 cm angebracht. Die Beobachtungen hatten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen während der Streifentätigkeit gemacht und leiteten entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung ein.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0159014

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