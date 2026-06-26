Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zaundieb festgestellt - Beutegut stammt aus Baumarkt

Nordhausen (ots)

In der Harzstraße stellten am Freitag gegen 2 Uhr Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen 31-Jährigen fest, der mehrere Zaunfelder auf einer Sachkarre transportierte. Was zunächst aufgrund der anhaltenden Hitze nicht für ungewöhnlich erscheint, dass Menschen körperliche Anstrengungen in die kühlere Nachtzeit verlegen, stellte sich als Diebstahl heraus. Der Mann machte keine Aussagen zur Herkunft des Staketenzauns.

Dies lockte den kriminalistischen Spürsinn der Beamten, welche im Nachbarort Niedersachswerfen einen Baumarkt aufsuchten und den Baugleichen Zaun in einer Außenstellfläche feststelle konnten. Dort hatte der Täter die Paketbänder zurückgelassen, mit denen die Zäune gegen Diebstahl gesichert waren. Somit war die Beweislast gegen den 31-jährigen ähnlich erdrückend wie die zu erwartenden Temperaturen am kommenden Wochenende.

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