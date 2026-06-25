Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Rettungswagen - Zwei Personen leicht verletzt
Wingerode (ots)
Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Landstraße 3080 ein Verkehrsunfall zwischen einem Volkswagen und einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen. Das Einsatzfahrzeug kam mit eingeschaltetem Sondersignal aus Richtung Heilbad Heiligenstadt und beabsichtigte an einer Kreuzung in Richtung Wingerode abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem PKW. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden kollisionsbedingte Sachschäden, wobei der Volkswagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musst. Glücklicherweise befand sich im Rettungswagen kein Patient.
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