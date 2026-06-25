Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nächtlicher Feuerwehreinsatz an Schule - Bücher geraten in Brand
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Donnerstag rückten um kurz nach 2 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld und Kameraden der Feuerwehr zu einer Schule am Friedensplatz aus. Von dort schrillte ein Alarm und verwies auf einen möglichen Brand. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnte die Ursache schnell gefunden und bekämpft werden. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Smartboard gerieten Bücher auf einem Regal in Brand. Durch den Alarm und das schnelle Einschreiten der Feuerwehrkameraden konnte das Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Es entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
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