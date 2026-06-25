PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtlicher Feuerwehreinsatz an Schule - Bücher geraten in Brand

LPI-NDH: Nächtlicher Feuerwehreinsatz an Schule - Bücher geraten in Brand
  • Bild-Infos
  • Download

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag rückten um kurz nach 2 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld und Kameraden der Feuerwehr zu einer Schule am Friedensplatz aus. Von dort schrillte ein Alarm und verwies auf einen möglichen Brand. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnte die Ursache schnell gefunden und bekämpft werden. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Smartboard gerieten Bücher auf einem Regal in Brand. Durch den Alarm und das schnelle Einschreiten der Feuerwehrkameraden konnte das Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Es entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 16:17

    LPI-NDH: Hecke steht in Flammen - Unkrautvernichtung führt zu hohem Sachschaden

    Krimderode (ots) - In der Rolandstraße beabsichtigte am Donnerstagmorgen ein Mann auf seinem Grundstück mittels eines Gasbrenners ungeliebtes Unkraut zu entfernen. Bei dem Einsatz der Flammen war der 86-Jährige jedoch nicht achtsam genug, sodass kurz darauf die umliegende Vegetation in Brand stand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an Bäumen, ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 16:17

    LPI-NDH: Fahrzeugteile von und aus Auto geklaut

    Heringen/Helme (ots) - Derzeit Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 20.30 Uhr, an einem Fahrzeug, welches auf einem Grundstück Vor dem Eller abgestellt war, zu schaffen. Von dem Volkswagen wurden im Tatzeitraum unter andrem ein Rad sowie verschiedene Werkzeuge aus dem Inneren entwendet. Das Fahrzeug wurde durch den Diebstahl beschädigt. Ebenso wurde das Zugangstor zum Eindringen auf ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 16:15

    LPI-NDH: Vandalismus an parkenden Fahrzeugen - Vier Reifen beschädigt

    Nordhausen (ots) - Ein derzeit unbekannter Täter hatte es Zur Schönen Aussicht auf mehrere Autos abgesehen. Dort wurden an drei parkenden Fahrzeugen insgesamt viel Reifen derart beschädigt, dass sie luftleer durch einen Mitteiler festgestellt wurden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten an dem Skoda, Citroen und Daihatsu Spuren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren