Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hecke steht in Flammen - Unkrautvernichtung führt zu hohem Sachschaden

Krimderode (ots)

In der Rolandstraße beabsichtigte am Donnerstagmorgen ein Mann auf seinem Grundstück mittels eines Gasbrenners ungeliebtes Unkraut zu entfernen. Bei dem Einsatz der Flammen war der 86-Jährige jedoch nicht achtsam genug, sodass kurz darauf die umliegende Vegetation in Brand stand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an Bäumen, Zäunen und einer Hecke. Alle Anwohner kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei rät aufgrund der anhaltenden Trockenheit dringend davon ab, Unkraut mit offenem Feuer zu bekämpfen. Trockene Böden und verödete Vegetation fangen schnell Feuer und lösen Kettenreaktionen aus, die schnell auf Gebäude übergreifen können.

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