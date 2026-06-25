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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugteile von und aus Auto geklaut

Heringen/Helme (ots)

Derzeit Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 20.30 Uhr, an einem Fahrzeug, welches auf einem Grundstück Vor dem Eller abgestellt war, zu schaffen. Von dem Volkswagen wurden im Tatzeitraum unter andrem ein Rad sowie verschiedene Werkzeuge aus dem Inneren entwendet. Das Fahrzeug wurde durch den Diebstahl beschädigt. Ebenso wurde das Zugangstor zum Eindringen auf das Grundstück beschädigt.

Beamte der Nordhäuser Polizei kamen zu Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Sie suchen nun nach Zeugen der Tat und bitten darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03631/960 mitzuteilen.

Aktenzeichen: 0158068

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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